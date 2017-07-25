Трамп призвал расследовать вмешательство Украины в американские выборы

Президент США Дональд Трамп выступил за расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время американской избирательной кампании. Это следует из сообщения главы государства, опубликованного в его Twitter-аккаунте.

«Украинские попытки подорвать кампанию Трампа — "тихая работа по продвижению Клинтон". Так где же расследование генпрокурора?» — написал он в микроблоге, обратившись к ведущему Fox News Шону Хэннити. Хэннити в одном из своих июльских шоу указывал, что издание Politico писало о попытках Киева повлиять на американские выборы, однако никто не обратил на это внимание и никаких расследований не проводится.

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Politico действительно писало об украинском влиянии еще в январе. По данным издания, американка украинского происхождения Александра Чалупа исследовала деятельность руководителя кампании Трампа Пола Манафорта — еще до его работы на политика — и делилась находками с представителями штаба Клинтон, встречаясь с ними в украинском посольстве в Вашингтоне.

По данным Politico, это вмешательство было куда менее масштабным, чем российское, которым, по данным издания, руководил лично российский президент. «Наблюдатели отмечают, что разгул коррупции, политический раскол и экономические трудности — не говоря уже о конфликте с Россией — не позволили бы Киеву провести масштабную операцию по влиянию на выборы в другой стране», — отмечает издание.

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году. «Имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины. Это не обвинение, это официально предпринятое демократами действие», — указала она. — «Никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы», — сказала Сандерс.

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента США. Москва подобные обвинения категорически отвергает.