Белый дом рассказал о помощи Киева демократам в ходе предвыборной кампании

Представители Демократической партии США пользовались помощью посольства Украины в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года. Как рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов, диппредставительство было задействовано для анализа информации о республиканцах.

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«Имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины. Это не обвинение, это официально предпринятое демократами действие», — указала она. — «Никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы».

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента США. Москва подобные обвинения отвергает. Несмотря на это, Вашингтон ввел против Москвы ряд санкций по этому поводу. Директор по вопросам законодательной деятельности при Администрации США Марк Шорт заявил на этом же брифинге, что Белый дом полностью поддерживает подготовленный Конгрессом законопроект о санкциях в отношении России.

5 апреля заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк заявила, что бюджет Соединенных Штатов Америки на помощь Украине будет сокращен «по всем статьям». Эту же информацию подтвердил и бывший посол США на Украине Джон Хербст.

В конце апреля издание Foreign Policy выяснило, что США намерены сократить финансовую помощь Украине на 70 процентов. Изначально запланированная финансовая поддержка Киеву в сумме 570 миллионов долларов урезана до 177 миллионов.