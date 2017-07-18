Ляшко потребовал срочно объявить Порошенко импичмент

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал скорейшего объявления импичмента президенту страны Петру Порошенко. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, видео выступления доступно на YouTube.

«Порошенко хочет диктатуру. Порошенко хочет переизбраться на второй срок. Он считает, что может переизбраться на второй срок, как Янукович, когда подчинит себе всех: средства массовой информации, правоохранительные органы, суды, парламент. Я не дам ему этого сделать. Я не дам установить диктатуру и злоупотреблять властью», — заявил Ляшко.

В свою очередь, депутат-радикал Олег Куприенко выразил мнение, что Порошенко боится импичмента, поэтому и блокирует рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о следственных комиссиях. «Он боится, что всплывут офшоры, всплывет то, что с 1998 года не был нигде в бизнесе, но миллиардер, много чего может всплыть. Господин президент, не бойтесь! Давайте примем этот закон, и тогда вы честно скажете — я инициатор того, что и с меня сняли неприкосновенность, и с депутатов», — сказал парламентарий.

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23 июня глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко поддержала идею импичмента Порошенко. Она выразила мнение, что президента следовало отстранить от должности «с того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне (конфликте в Донбассе — прим. «Ленты.ру») вместе со своим коррумпированным окружением». Ее поддержал и состоящий в «Батькивщине» Сергей Власенко, который обвинил президента в государственной измене.

Днем ранее стало известно, что Киевский областной совет высказался за принятие парламентом страны механизмов, которые регламентировали бы импичмент президента Украины. Инициатором внесения обращения выступила фракция «Батькивщины». За принятие документа выступили 57 из 62 депутатов.