Ляшко потребовал от генпрокурора Украины сдать анализ крови на алкоголь

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил генерального прокурора страны Юрия Луценко в алкоголизме. Об этом он сказал во вторник, 11 июля, в ходе заседания Верховной Рады, передает УНИАН.

«Луценко говорит, что он в командировке. Я вам расскажу, в какой он командировке. До двух ночи он пьянствовал, а сейчас отсыпается», — заявил Ляшко.

Он также предложил сделать генпрокурору анализ. «Анализ содержания алкоголя в крови, и увидите, в какой он командировке», — отметил лидер партии.

Ранее во вторник Луценко отложил свое выступление в Верховной Раде, передает телеканал «112 Украина». В своей телефонограмме спикеру парламента Андрею Парубию генпрокурор сообщил, что не сможет прийти в сессионный зал в 12:30, как изначально планировалось. «В связи с пребыванием в служебной командировке хочу прибыть для участия в пленарном заседании в 16:00», — зачитал послание председатель Рады.

Материалы по теме Горе от кума Драки и судимость: чем славен новый генпрокурор Украины Юрий Луценко

24 мая Луценко заявил, что отсутствие юридического образования мешает ему работать на посту главы надзорного ведомства. Он добавил, что своей миссией считает разрушение карательной Генпрокуратуры советского образца и создание «нормальной европейской институции».

Юрий Луценко занял пост руководителя надзорного ведомства в мае 2016-го. До этого он возглавлял в Верховной Раде пропрезидентскую фракцию «Блока Петра Порошенко». С 2007 по 2010 год Луценко занимал должность министра внутренних дел.

В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. На свободу он вышел в апреле 2013-го по помилованию, подписанному занимавшим тогда пост президента Виктором Януковичем. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом нынешнего главы государства Петра Порошенко, который тогда был депутатом Рады.