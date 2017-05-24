Генпрокурор Украины пожалел об отсутствии юридического образования

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что отсутствие юридического образования мешает ему работать на посту главы надзорного ведомства. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде, передает телеканал «112 Украина».

«Я не склонен шутить при ответах на любую часть деятельности ГПУ, это слишком тяжелая и ответственная должность. Да, мне мешает отсутствие юридического образования, я должен иногда признавать свои ошибки», — заявил Луценко.

Он добавил, что своей миссией считает разрушение карательной генпрокуратуры советского образца и создание «нормальной европейской институции».

В сентябре 2016-го пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган обратилась к СМИ с просьбой не использовать в публикациях фотографии Луценко времен заключения в Лукьяновском СИЗО и Менской колонии.

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Юрий Луценко возглавил украинскую Генпрокуратуру 12 мая 2016-го. Он не имеет юридического образования, для его назначения Рада приняла специальный закон, упрощающий требования к претендентам на пост генпрокурора.

До назначения на должность главы ГПУ Луценко возглавлял в Верховной Раде пропрезидентскую фракцию «Блок Петра Порошенко». С 2007 по 2010 год он занимал должность министра внутренних дел. В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. На волю Луценко вышел в апреле 2013 года по помилованию, подписанному занимавшим тогда пост президента Виктором Януковичем,. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Порошенко, который тогда был депутатом Рады (он вместе с женой последнего крестил дочку тогдашнего нардепа Юрия Стеця).