Саакашвили рассказал о готовности европейских стран предоставить ему гражданство

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что несколько европейских стран готовы предоставить ему свое гражданство, однако от предложения он отказался и собирается возвращаться на Украину. Об этом в понедельник, 21 августа, он написал на своей странице в Facebook.

«Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября на Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь. Но я помню, как в свое время олигарх Иванишвили возбудил против меня уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно так же Порошенко издал свой указ и угрожает вернуть меня в Грузию. До встречи на украинско-польской границе», — заявил Саакашвили.

12 августа Саакашвили поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо «им мало не покажется».

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26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В то время бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004-го по 2013 год он занимал пост президента Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.