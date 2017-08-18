Саакашвили объяснил отказ от поездок в Грузию

Бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не собирается возвращаться в Тбилиси из-за обязательств перед украинцами. Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си, передает РИА Новости.

«Я активный и очень видный украинский политик, я лидер стремительно растущей политической партии, у меня много сторонников на Украине, и я пообещал украинскому народу, что мы будем идти до конца в борьбе за реформы, которые я и народ символизируем», — заявил Саакашвили.

12 августа Саакашвили поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо «им мало не покажется».

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26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В тот момент бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он занимал пост президента Грузии, где политика лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.