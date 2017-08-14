Саакашвили назвал себя условием смены власти в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власть в стране сменится в случае его появления в Тбилиси. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Иванишвили [Бидзина Иванишвили — олигарх, бывший премьер-министр страны] боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси», — заявил Саакашвили.

Он выразил мнение, что все уголовные дела против него сфабрикованы.

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12 августа российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили. «Представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Рассказали, что на Украину прибывает Саакашвили, и мы готовы выдать его Тбилиси», — отметил Лексус (Алексей Столяров). Мгебришвили в ответ заявил, что «этот человек нам здесь на *** не нужен».

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В момент принятия этого решения бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили с 2004 по 2013 год занимал пост президента Грузии, где политика лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.