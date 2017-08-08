Саакашвили сообщил о российском гражданстве главы МИД Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин является гражданином России. Об этом во вторник, 8 августа, лишенный украинского гражданства политик написал на своей странице в Facebook.

«Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня», — сказал Саакашвили. Он добавил, что при этом глава внешнеполитического ведомства «целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями».

В биографии Климкина на официальном сайте МИД Украины сказано, что он родился в Курске в 1967 году, проживает на Украине с 1974 года. Известно, что жена Климкина — дочь российского генерала Юрия Михайленко, награжденного медалью «За возвращение Крыма».

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3 августа Украина уведомила США и другие страны о том, что все паспорта Саакашвили аннулированы. В это время бывший губернатор Одесской области находился в Вашингтоне, но потом сумел прилететь в Польшу, позже он прибыл в Литву.

26 июля Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области гражданства. По информации миграционной службы, это случилось из-за того, что политик указал в анкете ложные данные. А именно — скрыл, что против него в Грузии возбуждено уголовное дело.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. На родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.