Климкин ответил на заявление о наличии у него российского гражданства

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на заявление политика Михаила Саакашвили о наличии российского гражданства. Комментарий об этом чиновник опубликовал в Twitter.

«В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях», — написал Климкин.

Ранее 8 августа лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил, что глава украинской дипломатии имеет российский паспорт и по-украински говорит хуже него самого. «Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России», — напомнил политик.

Известно, что Климкин родился в 1967 году в Курске. Учился в Московском физико-техническом институте, в начале 1990-х годов трудился в украинском институте электросварки. Позднее, несмотря на отсутствие профильного образования, начал карьеру дипломата — работал в департаменте военного контроля, в дипмиссиях в ФРГ и Великобритании, в сотрудничающих с Евросоюзом структурах МИД, занимал должность замминистра. До назначения на пост главы внешнеполитического ведомства был послом в Германии. Жена чиновника — дочь российского генерала Юрия Михайленко, награжденного медалью «За возвращение Крыма».