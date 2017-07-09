Климкин подарил генсеку ООН вышиванку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Киеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщается на сайте дипведомства.

Во время переговоров «состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия Украины и ООН», утверждается в заявлении.

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Также Климкин в своем Twitter рассказал, что во время встречи Гутеррешу вручили подарок — украинскую вышиванку. «Вышиванка — это не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдет Генеральному секретарю ООН», — считает министр.

Ранее в этот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече сАнтонио Гутеррешем предложил обсудить вопрос увеличения объемов гуманитарной помощи Украине. Он отметил, что 1,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами. В этом Гройсман обвинил Россию, которая решила «развязать войну против демократического мира, в частности против Украины».

Генсек ООН в ответ сказал, что организация поддержит реформы и гуманитарные программы на Украине. «Вы можете рассчитывать на нашу поддержку гуманитарных программ, чтобы облегчить жизнь вынужденным переселенцам», — подчеркнул он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.