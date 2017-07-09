Гройсман предложил ООН увеличить гуманитарную помощь Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем предложил обсудить вопрос увеличения объемов гуманитарной помощи Украине. Об этом он заявил в Киеве в воскресенье, 9 июля, передает «Интерфакс».

«У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем», — сказал Гройсман Гутерришу.

По словам украинского премьера, 1,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами. В этом Гройсман обвинил Россию, которая решила «развязать войну против демократического мира, в частности против Украины».

Генсек ООН в ответ сказал, что организация поддержит реформы и гуманитарные программы на Украине. «Вы можете рассчитывать на нашу поддержку гуманитарных программ, чтобы облегчить жизнь вынужденным переселенцам — вы упомянули о 1,7 миллиона переселенцев, — а также тем, кто проживает вблизи линии соприкосновения и зоны, где идут боевые действия, а также полную поддержку правительства в вопросе проведения реформ», — сказал Гутерриш.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.