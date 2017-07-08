Путин назвал русофобию главным товаром властей Украины

Интересы российского и украинского народов полностью совпадают, но им противоречат цели руководства соседнего государства, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Его слова приводит РИА Новости в субботу, 8 июля.

«У них остался только один товар, которым они успешно торгуют — это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств», — сказал он.

Путин подчеркнул, что на Западе, где есть силы заинтересованные в отсутствии сближения Киева и Москвы, «кому-то это нравится».

Вместе с тем глава государства выразил надежду на то, что «это когда-нибудь закончится». «Мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее», — добавил Путин. Он также напомнил, что обсуждал кризис на Украине с американским президентом Дональдом Трампом.