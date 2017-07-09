Рогозин высмеял Климкина за вышиванку для генсека ООН

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сделал ретвит записи украинского министра иностранных дел Павла Климкина в соцсети Twitter о вручении вышиванки генсекретарю ООН и оставил к ней ироничный комментарий.

«Он еще и шьет на дому», — написал политик.

Ранее в этот же день Климкин написал в Twitter о том, что во время встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем тому вручили подарок — украинскую вышиванку. «Вышиванка — это не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдет Генеральному секретарю ООН», — считает министр.

На переговорах, по утверждению ураинского дипведомства, «состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия Украины и ООН».

