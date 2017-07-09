Генсек ООН пообещал помощь организации в урегулировании конфликта на Украине

ООН готова поддержать все усилия переговорной группы «нормандского формата», а также работу трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в воскресенье, 9 июля, после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве сообщил генсек организации Антониу Гутерреш, передает «Интерфакс».

«Очень важно обеспечить полное уважение режиму прекращения огня, в частности, по тем договоренностям, которые существуют. Мы готовы поддержать все усилия и нормандской четверки, и трехсторонней контактной группы ОБСЕ, и делать все необходимое для того, чтобы способствовать разрешению кризиса, который продолжается долгое время», — подчеркнул он.

Гутерреш также отметил, что для ООН вопрос урегулирования конфликта в Донбассе стоит в повестке дня. Он добавил, что организация готова предоставить украинскому правительству помощь в проведении реформ.

Ранее в этот же день американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, что США ожидают от Украины реформ в сфере борьбы с коррупцией.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.