В гостях у сказки

Обстоятельства состоявшейся 20 июня встречи президентов США и Украины стали в буквальном смысле слова мемами. И отнюдь не из-за ее «исторического» характера, как надеялся Киев. Дональд Трамп принял Петра Порошенко как бы между делом, беседуя одновременно со своим советником. После продолжавшегося пару минут обмена репликами и протокольного фотографирования Порошенко немедленно покинул Овальный кабинет и отправился давать интервью прессе... за забором Белого дома. «Лента.ру» разбиралась, почему с украинским лидером так обошлись в Вашингтоне несмотря на то, что Киев упорно добивался этой встречи.

«Для меня это будет большим удовольствием»

Встреча с Трампом стала идеей фикс для Порошенко буквально со дня вступления президента США в должность. В январском интервью агентству Bloomberg украинский лидер заверил, что он еще в ноябре 2016-го договорился с Трампом о разговоре тет-а-тет сразу после его инаугурации. «Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов», — подчеркнул Порошенко свои «особые» отношения с Белым домом.

В январе, однако, встреча не состоялась, но Порошенко продолжал жить воспоминаниями о звонке Трампа. В феврале на форуме в Давосе украинский президент поделился с журналистом The Wall Street Journal впечатлениями от телефонного разговора с президентом США и выразил надежду на скорую встречу. «Для меня это будет большим удовольствием», — предвкушал Порошенко.

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В Вашингтоне публичные призывы не замечали; в Киеве тем не менее сохраняли оптимизм. В марте заместитель главы администрации президента (АП) Константин Елисеев бесхитростно объяснил, почему Порошенко проявляет такое нетерпение. «Принципиально важно, чтобы она (встреча — прим. «Ленты.ру») действительно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа с президентом России», — рубил правду-матку чиновник. Весь март и апрель АП и МИД страны продолжали «прорабатывать варианты» встречи «на высшем уровне». Наконец 15 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил радостную весть: встреча таки состоится в ближайшее время. Визит Порошенко в Вашингтон был назначен на 19-21 июня. Детали глава украинской дипломатии не раскрыл — дескать, надо держать интригу. Как показало будущее, это было правильное решение.

Первые шаги на американской земле

Первая встреча на американской земле у Порошенко состоялась... с украинской диаспорой. Общение с соотечественниками происходило у мемориала жертвам Голодомора в Вашингтоне в неформальной обстановке. Украинский президент информировал общественность об успехах страны, достигнутых под его руководством, и не преминул похвастаться тем, что в тот же день будет принят в Белом доме. Затем, как свидетельствовала официальная украинская хроника, Порошенко принял министр энергетики Рик Перри.

Первым из официальных лиц Порошенко принял министр энергетики США Рик Перри Фото: Aaron Bernstein / Ruters

Украинский лидер демонстрировал явное удовольствие от происходящего и заявил, что у него «мощная и фантастическая поддержка в Соединенных Штатах». «И мы имеем фантастическую программу», — хвастался глава государства. Тем временем в Киеве политические оппоненты Порошенко устроили скандал. Депутат Рады Сергей Власенко обратил внимание на то, что представляет собой громко объявленная «встреча на высшем уровне». Парламентарий указал на опубликованный график мероприятий американского лидера. Согласно документу, Трамп на самом деле в это время должен был встречаться не с Порошенко, а со своим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. А украинский коллега в сопровождении вице-президента Майка Пенса должен был лишь «заглянуть» в этот момент в Овальный кабинет.

«Полный позор для страны. Так широко представленная встреча Порошенко — Трамп не состоится (...). Никакой встречи тет-а-тет не будет», — негодовал депутат. Язвительность Власенко объяснялась и тем, что он является членом возглавляемой Юлией Тимошенко фракции «Батькивщина». А ведь именно Тимошенко еще в феврале присутствовала на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, где был Трамп. Потом в прессе, правда, появились насмешливые комментарии, что украинка ловила случай встретить президента США, чтобы пожать ему руку, у туалета. Тимошенко эти сведения опровергала. Но как бы то ни было, она стала первым украинским политиком, который виделся с Трампом, что, несомненно, задевало Порошенко.

Брифинг за забором

У президента Украины встреча с Трампом прошла в столь же анекдотичном ключе. Пресс-секретарь Белого дома опубликовал в социальной сети фото из Овального кабинета: Трамп и Порошенко сидят у камина. Украинская сторона заверила, что «историческая» беседа двух лидеров продолжалась целых 20 минут. Однако судя по стенографической записи мероприятия и официальному видео, все свелось к нескольким минутам, в течение которых стороны успели обменяться протокольными приветствиями.

Трамп вежливо отметил, что для него большая честь видеть Порошенко, после чего обратился к приглашенному в Овальный кабинет украинскому президенту: «Вы хотели бы что-то сказать?» Гость воспользовался любезным приглашением хозяина — во-первых, назвал своего собеседника стратегическом партнером Украины, затем заявил, что восхищается его лидерскими качествами и отметил, что 20 июня исторический день: как-никак целых пять месяцев президентства Трампа. Все это время Порошенко хлопал себя рукой по колену — как подсчитали потом журналисты, украинский президент сделал около тридцати хлопков.

Петр Порошенко дал комментарии прессе за оградой Белого дома Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

На этом «переговоры» лидеров двух государств и завершились. После обмена репликами Трамп немедленно переключился на внутриамериканский вопрос — гибель студента Отто Уормбира после возвращения из КНДР. Очевидно, для президента судьба молодого гражданина США оказалась важнее геополитических «раскладов» далекой Украины. Итогового заявления двух лидеров тоже не последовало — Порошенко устроил брифинг для прессы за забором Белого дома.

После встречи украинский лидер вновь рассыпался в комплиментах Трампу. В интервью американским СМИ он рассказал, как повезло гражданам США. Вероятно, он забыл, как Трампа во время предвыборной кампании, абсолютно не стесняясь, оскорбляли его верные соратники. «Реальный лидер, харизматичный человек, который может принести мир на мою землю, так же, как Рейган принес победу в холодной войне без единого выстрела», — рассыпался в комплиментах Порошенко.

Тем временем администрация украинского президента информировала, что у Порошенко созрел план, как найти подход к Трампу, — материально заинтересовать Белый дом, отдав американским фирмам 90 процентов подрядов на восстановление Донбасса...

«Ему нужны свидетели»

Объем внимания, которое СМИ и эксперты уделили этой встрече, было непропорционально ее продолжительности. Телеканал CNN назвал встречу малозаметной и отметил, что Порошенко «не приветствовали с традиционной помпой и теми атрибутами, которыми сопровождается встреча иностранных лидеров с президентом Соединенных Штатов». National Public Radio обратило внимание на то, что «важный» для Киева визит Вашингтоном был истолкован буквально как «зашел немного посидеть». The Washington Post отметила, что Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей этой страны» топонимом — the Ukraine. Дело в том, что считающаяся устаревшей норма с определенным артиклем «the» может соответствовать в русском языке тому значению, которое изначально вкладывалось в название страны — «окраина».

Петр Порошенко и Дональд Трамп в Овальном кабинете Фото: Reuters

В Foreign Policy отметили, что Порошенко проскользнул в Белый дом и подчеркнули, что Трамп изменил своему обычаю — президент США всегда беседует с главами других государств с глазу на глаз, а потом иногда выходит для совместной пресс-конференции.

Киевский политолог Константин Бондаренко на своей странице в Facebook саркастически заметил, что, как гласит объявление на официальном сайте, любой желающий может посетить с туристическими целями Белый дом. «Экскурсия длится 25-30 минут. Она бесплатная (подозреваю, что за небольшую доплату могут вывести живого Трампа)», — провел параллель с визитом Порошенко эксперт.

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Коллега Бондаренко, политический эксперт Дмитрий Корнейчук также в Facebook подметил, что для разговора тет-а-тет в Овальном кабинете было слишком много людей. «Могли еще разных клерков, уборщиц и зевак с улицы позвать», — добавил Корнейчук. В комментарии СМИ он уже серьезно объяснил, почему Порошенко был принят Трампом «в порядке живой очереди»: «Трамп не доверяет Порошенко. И ему нужны свидетели, которые опровергнут, если Порошенко начнет нести какую-то отсебятину после встречи. Во-вторых, отсутствие личной беседы — это признак разговора ни о чем».

Освещение разрекламированного визита Петра Порошенко в Вашингтон и встреча с Трампом прошли по уже ставшему классическим на Украине сценарию «перемога — зрада» (победа — предательство). Киеву, который постоянно ищет публичных доказательств своей поддержки за рубежом, было особенно важно, чтобы встреча украинского президента с главой Белого дома произошла как можно раньше. Будет ли такой разговор результативным — на Банковой, где размещается президентская администрация, видимо, не особенно задумывались. В том, что глава государства участвует в гонке «кто первым пожмет руку Трампу», ничего унизительного не видели. В результате очередной анонсированный дипломатический прорыв обернулся конфузом — Вашингтону пришлось показать истинное отношение к «стратегическому союзнику».

