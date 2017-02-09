Тимошенко обиделась на разговоры о ее встрече с Трампом у дверей туалета

Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что ей больно от разговоров о том, что ее встреча с президентом США Дональдом Трампом якобы произошла возле туалета. По ее словам, беседа проходила в отдельной комнате. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина» в четверг, 9 февраля.

«Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента у туалета. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака», — рассказала парламентарий.

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Двумя днями ранее Тимошенко отметила, что в ходе разговора с американским президентом 2 февраля убедилась в его осведомленности о ситуации в Донбассе. 6 февраля в Раде она сообщила, что американский лидер дал ей некие обещания относительно Украины во время встречи.

3 февраля глава американской компании по связям с общественностью BGR Public Relations Джефф Бирнбаум в комментарии американскому изданию Politico заявил, что «по словам присутствовавших на молитвенном завтраке, Тимошенко ждала президента Трампа в коридоре рядом с туалетной комнатой в надежде поймать момент, чтобы пожать ему руку». «Реальной встречи не было, президент пожал руку многим людям, одной из них была Тимошенко», — подчеркнул Бирнбаум.