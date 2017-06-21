СМИ узнали о плане Порошенко завлечь Трампа подрядами на восстановление Донбасса

Команда президента Украины Петра Порошенко планирует материально заинтересовать главу Белого дома Дональда Трампа в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом со ссылкой на источник, близкий к администрации украинского лидера, в среду, 21 июня, сообщает «Коммерсантъ».

«Поскольку Трамп — бизнесмен, мы и берем на вооружение бизнес-подход. Суть наших предложений заключается в том, что 90 процентов всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса достанется американским фирмам», — рассказал собеседник газеты.

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Источник отметил, что для этого необходимо вернуть территории юго-востока Украины под контроль Киева. «А это не произойдет без активного вовлечения в процесс Вашингтона и без дополнительного давления на Москву со стороны администрации Трампа», — добавил он.

20 июня Порошенко начал двухдневный рабочий визит в США. Тогда же украинский лидер встретился с президентом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Кроме того, он провел переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и руководителем Всемирного банка Джимом Ен Кимом.

В июне прошлого года украинский вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, где в апреле 2014-го вспыхнул вооруженный конфликт, потребуется около 15 миллиардов долларов. В эту сумму включена стоимость ремонта жилых домов и средства на компенсации компаниям.

Дональд Трамп до избрания на пост президента США был известен как бизнесмен. До принятия полномочий главы Белого дома в январе 2017-го он занимал должность генерального директора в своей основной компании Trump Organization, занимающейся недвижимостью. Forbes оценивает его состояние в 3,5 миллиарда долларов.