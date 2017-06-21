Три десятка хлопков Порошенко на встрече с Трампом озадачили соцсети

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 27 раз хлопнул себя по левой руке. На это обратило внимание издание «Корреспондент.net».

Видео короткой беседы двух политиков в Овальном кабинете доступно в Facebook. Одна из пользовательниц в комментариях призналась, что ее немного смутило, что Порошенко так хлопал одной рукой о другую. «Это говорит об очень важном разговоре без официоза», — поделилась мнением другая. Еще одна пошутила, что украинский президент «отбивал заученный текст». Также многие отметили, что Порошенко, очевидно, сильно волновался или, возможно, его охватил нервный тик.

20 июня Порошенко начал двухдневный рабочий визит в США. Тогда же он встретился с президентом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Кроме того, он провел переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и руководителем Всемирного банка Джимом Ен Кимом.