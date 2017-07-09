Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Киев

Видео: 112.ua

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье, 9 июля, прибыл в Киев. Самолет главы внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Борисполь, после чего госсекретарь пересел в автомобиль и уехал. Прибытие Тиллерсона транслировал телеканал «112 Украина».

В Киеве он намерен встретиться с президентом Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, что на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина было договорено создать канал связи для продвижения урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщал глава МИД России Сергей Лавров.

«При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса, — отметил Лавров. — Рассчитываем, что он прибудет в Москву в ближайшее время».

Специальным представителем по Украине США назначили бывшего постпреда при НАТО Курта Волкера. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал это решение.