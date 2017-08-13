Саакашвили пообещал освободить Украину от олигархов

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен освободить Украину «от молдавских и донецких олигархов». Об этом опальный политик сообщил в своем Facebook.

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«[Бывший премьер-министр Грузии] Иванишвили боится моего приезда в Грузию, так как народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси. Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов», — написал Саакашвили.

12 августа Саакашвили поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо «им мало не покажется».

26 июля бывший губернатор Одесской области был лишен гражданства. Руководство страны объяснило это тем, что в анкете были указаны неверные данные (Саакашвили скрыл, что является фигурантом уголовного дела, возбужденного в Грузии). В момент принятия этого решения политик находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт. Позднее российские пранкеры Лексус и Вован поговорили с главой МВД Грузии Георгием Мгебришвили, который заявил, что Тбилиси бывший президент «на *** не нужен».

С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии, где политика лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.