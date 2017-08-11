Саакашвили приехал в Венгрию

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, после поездки в Литву отправился в Венгрию. Соответствующую фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии», — подписал снимок политик.

8 августа Саакашвили прибыл в Вильнюс, где заявил, что не претендует на получение литовского гражданства. «Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться», — сказал он.

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3 августа Украина уведомила США и другие страны о том, что все паспорта бывшего губернатора Одесской области аннулированы. В это время Саакашвили находился в Вашингтоне, но потом сумел прилететь в Польшу, где выступил на митинге в Варшаве.

26 июля Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области гражданства. По информации миграционной службы, это случилось из-за того, что политик указал в анкете ложные данные — скрыл, что против него в Грузии возбуждено уголовное дело.