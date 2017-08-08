Саакашвили отказался от литовского гражданства

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, прибыл в Вильнюс, где заявил, что не претендует на получение литовского гражданства. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает РИА Новости.

В Вильнюсе политик принял участие в митинге у стен российского посольства. Журналисты спросили его о возможности получения им литовского паспорта. «Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться», — сказал Саакашвили.

В свою очередь, первый замглавы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк заявил агентству «Интерфакс-Украина», что у Саакашвили при попытке пересечения им государственной границы будет изъят паспорт, а сам он не будет пропущен на территорию страны.

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3 августа Украина уведомила США и другие страны о том, что все паспорта бывшего губернатора Одесской области аннулированы. В это время Саакашвили находился в Вашингтоне, но потом сумел прилететь в Польшу, где выступил на митинге в Варшаве. При этом депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс призвал предоставить политику гражданство республики.

26 июля Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области гражданства. По информации миграционной службы, это случилось из-за того, что политик указал в анкете ложные данные. А именно — скрыл, что против него в Грузии возбуждено уголовное дело.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. На родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.