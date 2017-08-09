Саакашвили обвинил Россию в подготовке захвата Белоруссии

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Россия может захватить Белоруссию в ходе стратегических учений «Запад-2017». Об этом он сказал в среду, 9 августа, передает портал Delfi.lv.
«Что мы видим в Белоруссии — я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать страну. Во время учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает», — заявил Саакашвили.
Он добавил, что вероятность захвата стран Прибалтики сейчас стала меньше, так как НАТО «более реально оценивает исходящую от Москвы опасность».
23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления о возможности оккупации Белоруссии российскими войсками под предлогом проведения военных учений. Он подчеркнул, что слухи уже были многократно опровергнуты обеими странами.
В феврале министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники в рамках учений «Запад-2017» — «попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».
Стратегические учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года. В них будут принимать участие военные России и Белоруссии. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.