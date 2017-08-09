Саакашвили обвинил Россию в подготовке захвата Белоруссии

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Россия может захватить Белоруссию в ходе стратегических учений «Запад-2017». Об этом он сказал в среду, 9 августа, передает портал Delfi.lv.

«Что мы видим в Белоруссии — я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать страну. Во время учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что вероятность захвата стран Прибалтики сейчас стала меньше, так как НАТО «более реально оценивает исходящую от Москвы опасность».

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23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления о возможности оккупации Белоруссии российскими войсками под предлогом проведения военных учений. Он подчеркнул, что слухи уже были многократно опровергнуты обеими странами.

В феврале министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники в рамках учений «Запад-2017» — «попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года. В них будут принимать участие военные России и Белоруссии. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.