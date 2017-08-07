Латвия заявила о готовности к провокациям во время российско-белорусских учений

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы к возможным провокациям во время совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Об этом заявили в министерстве обороны республики, передает в понедельник, 7 августа, издание Diena.

По мнению старшего эксперта департамента по связям с общественностью Минобороны страны Дайны Озолини, хотя Рига получила приглашения на учения для двух наблюдателей, это не значит, что будет обеспечена открытость и прозрачность мероприятия.

Она также подчеркнула, что обороноспособность Латвии укрепляется: в частности, летом прошли маневры ополчения, а многонациональная тактическая группа НАТО, размещенная в республике, в сентябре достигнет полной боевой готовности.

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В конце июля президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что балтийский воздушный патруль НАТО будет усилен вдвое на период учений «Запад-2017». «Здесь будет больше военных, и будет удвоена миссия воздушного патруля. Также будет больше техники, кораблей США, что свидетельствует об особом внимании к нашему региону», — подчеркнула глава государства.

Стратегические российско-белорусские учения «Запад-2017» назначены на сентябрь 2017 года.