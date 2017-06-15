Тяжело в ученьях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что, несмотря на внешнее давление, в сентябре на территории республики пройдут совместные белорусско-российские учения «Запад-2017». Это программное мероприятие проводится регулярно раз в несколько лет (в последний раз — в 2013-м). Почему в этом году маневры вызвали в сопредельных государствах настоящую политическую истерию — разбиралась «Лента.ру».

Что в вагонах? Кантемировская дивизия!

Традиционно учения частично проводятся на западной территории Союзного государства — в Белоруссии. Каждый раз совместные маневры привлекают большое внимание местной прозападной оппозиции, которая расценивает присутствие российских войск на белорусской территории как «нарушение суверенитета». Однако на сей раз опасения за суверенитет вышли за пределы обычного оппозиционного дискурса: в Белоруссии со всей серьезностью звучат заявления, что в ходе учений Россия, дескать, намерена ни много ни мало «оккупировать» Белоруссию. Или по крайней мере установить над ней полный «военно-политический контроль», свергнув в результате инспирированного госпереворота нынешнее руководство республики.

Началось все с того, что сотрудники украинского пропагандистского сайта InformNapalm обратили внимание на тендер Минобороны России, искавшего подрядчиков для организации железнодорожных перевозок личного состава и боевой техники на учения в Белоруссию. По словам «напалмовцев», заявленное количество вагонов было слишком большим (около четырех тысяч), что, разумеется, свидетельствует о том, что Россия собирается перебросить через белорусскую территорию войска для вторжения на Украину. Тема была с энтузиазмом подхвачена в Минске, однако местные эксперты интерпретировали ее по-своему: столько вагонов России нужно для «захвата» Белоруссии. Через некоторое время этот вопрос, несмотря на очевидную абсурдность, стал предметом обсуждения в высших эшелонах власти.

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Надо сказать, что тема лишения постсоветской республики государственного суверенитета в результате вторжения под видом проведения совместных военных учений связана с деятельностью сотрудников Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрия Царика и Арсения Сивицкого. Царик и Сивицкий позиционируют себя как независимые эксперты, однако в Белоруссии их деятельность принято ассоциировать с МИД и его главой Владимиром Макеем. Еще год назад Царик вел собственную колонку в официальном издании администрации Лукашенко «Советская Белоруссия» (в Белоруссии оно имеет статус, схожий с тем, что был у газеты «Правда» в 1930-х). В частности, в своих опусах Царик указывал, что основной геополитической задачей Белоруссии является «сдерживание России».

А вот уже его комментарий на страницах издания «Белорусские новости»: «Реальное количество вагонов может оказаться как минимум в полтора раза больше заявленного в тендере Министерства обороны России, то есть до 6300 вагонов. В них… получается разместить 4-ю Кантемировскую танковую, 2-ю Таманскую и 144-ю мотострелковые дивизии». При этом Россия, по его мнению, не собирается воевать с Белоруссией, а намерена получить над ней контроль на «легитимной» основе. «Такую основу может предоставить ей или согласие белорусского руководства на такой контроль (что невозможно по политическим причинам), или же сценарий легитимного ввода российских войск. Последний может быть связан с тем, что белорусское руководство станет жертвой попыток насильственного свержения конституционного строя. Такое выступление может быть подавлено действующей властью при "поддержке" Российской Федерации, или же привести к свержению этой власти с последующим вводом российских войск в рамках "выполнения союзнического долга", или же предполагать иную вариацию (например, официальное приглашение российских войск какой-нибудь политической силой, претендующей на статус временно исполняющего обязанности руководства Белоруссии)», — фантазировал Царик.

В Минобороны РФ заявили, что объем перевозок российских войск в рамках учений соизмерим с аналогичными объемами прошлых лет Фото: Андрей Александров / РИА Новости

После этого тема захвата республики российскими солдатами, прибывшими в железнодорожных вагонах, стала одной из наиболее обсуждаемых среди политизированной части белорусской общественности. Местная оппозиция предсказуемо начала нагнетать панику. Это получило определенный отклик и на Украине, что неудивительно. Однако вскоре выяснилось, что ситуация не осталась без внимания и на Западе. В частности, в Польше провели военную игру «Гегемон», сценарий которой базировался именно на захвате Белоруссии российскими войсками и отстранении Александра Лукашенко от власти. Игру организовали при поддержке американского фонда Potomac, а одним из ее участников стал бывший глава Европейского командования вооруженных сил США и верховный главнокомандующий ВС НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, который, по его признанию, по ходу игры «многому научился в Белоруссии».

«Московский ставленник приглашает российские войска. Кремль начинает использовать Белоруссию для гибридных угроз против Польши и Прибалтики, а позже переходит и к военным угрозам. Дальше, согласно сценарию игры, синяя сторона — НАТО — решает активировать пятую статью и вступает в конфликт с красной стороной — РФ. Начинаются боевые действия», — описывал сценарий «Гегемона» принимавший участие в игре Арсений Сивицкий в интервью польскому телеканалу «Белсат».

Лукашенко успокоил

Тем временем эпопея с вагонами получила наконец официальное объяснение. «Новая газета» направила на эту тему запрос в Минобороны РФ. В ведомстве ответили, что объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с аналогичными объемами в рамках учений прошлых лет: «Запад-2009» — более 6 тысяч вагонов, «Запад-2013» — почти 2,5 тысячи вагонов. Такое большое, на первый взгляд, количество вагонов объясняется необходимостью поставки значительных объемов расходных материалов и дополнительного оборудования для учений, включая различную транспортную и вспомогательную технику, горючее, продовольствие, полигонное оборудование и так далее.

Однако ажиотажа это не убавило. Дошло до того, что по этому поводу вынужден был высказаться министр обороны Белоруссии Андрей Равков: «Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Белоруссии российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений. Угрозы суверенитету нашей страны совместное стратегическое учение "Запад–2017" не несет по определению».

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна назвал учения «Запад-2017» для российских военных «билетом в один конец» Фото: Ints Kalnins / Reuters

Известно, что с российской стороны в маневрах будет задействовано около 3 тысяч военных и около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов, а общее количество участников учений не превысит 13 тысяч человек.

Высказался и Лукашенко. «Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска, — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боевых припасов — только чтобы отстрелять по мишеням, остальное — холостые боеприпасы. Все под контролем», — успокоил народ белорусский лидер.

Впрочем, его слова могут косвенно свидетельствовать о том, что страх перед «российской агрессией» в Белоруссии — тема не одной лишь оппозиции и как минимум разделяется частью правящего класса. А если вспомнить те изменения, которые произошли в белорусской внешней и внутренней политике после воссоединения Крыма с Россией (слабо завуалированная поддержка Украины, упорные попытки сблизиться с Западом, фактическое потворство национализму внутри страны и репрессии против пророссийских активистов), напрашивается вывод, что фобия, связанная с «потерей суверенитета», до этого свойственная в основном украинским, прибалтийским и восточноевропейским соседям, пустила корни и в западной части Союзного государства.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков был вынужден успокаивать общественность, взволнованную предстоящими учениями Фото: Мария Амелина / РИА Новости

«Соседство с Белоруссией — само по себе угроза»

Однако представить Минск в глазах Запада очередной жертвой России пока не удалось. Там республику рассматривают как российского военного союзника и, соответственно, источник опасности. Целью учений «Запад-2017», по соображениям украинского и прибалтийского истеблишмента, является прежде всего не агрессия против Белоруссии, а подготовка удара в южном и западном направлении при фактическом согласии официального Минска. К примеру, в Прибалтике считают, что российские войска могут не уйти из Белоруссии после учений, а разместиться там на постоянной основе.

«Для российских участников учений "Запад-2017" — это билет в один конец», — уверен министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. Вот только свергать для этого Лукашенко, считают прибалтийские и польские политики и эксперты, России не понадобится. Кроме того, по мнению президента Литвы Дали Грибаускайте, для восточных границ НАТО представляет угрозу сам факт соседства не только с Россией, но и с Белоруссией, территория которой может быть использована «для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада».

Александру Лукашенко тоже пришлось комментировать предстоящие учения Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В этом смысле усилия Лукашенко, сосредоточенные на том, чтобы его политический курс как можно меньше ассоциировали с действиями России (белорусский лидер усердно заверял Петра Порошенко, что территория Белоруссии ни в коем случае не будет использована для осуществления «агрессии России против Украины», и приглашал на учения «Запад» наблюдателей НАТО), вряд ли в полной мере оценят ближайшие соседи. «Для меня современная белорусская армия — часть российской армии и идеально вписывается в оборонительную или даже агрессивную доктрину, которую применяет Москва. По-моему, Лукашенко не будет иметь возможности заблокировать идею, чтобы российские танки стояли на Буге», — высказал свое мнение бывший посол Польши в Белоруссии Лешек Шерепка.

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«Господин Лукашенко делал голословные заявления о том, что никогда не позволит использовать Белоруссию как плацдарм для нападения на Украину. Но, во-первых, это уже происходит: даже учения РФ — это угроза для Украины. Во-вторых, если Россия захочет организовать вторжение через Белоруссию, боюсь, Лукашенко не сможет этому помешать», — считает украинский дипломат Богдан Ярмоленко.

Очевидно, по мере приближения даты начала учений выпадов со стороны западных соседей России и Белоруссии будет все больше. При этом предсказуемо игнорируется тот факт, что вынужденное усиление военной активности Москвы на западных рубежах неразрывно связано с постепенным, но стабильным усилением присутствия вооруженных сил НАТО и США на сопредельных территориях. В той же Прибалтике учения альянса в последнее время проводятся одно за другим (к примеру, сейчас там проходят маневры Saber Strike). Конфликтная динамика в регионе налицо. И стремление части белорусского истеблишмента дистанцироваться от России и представить республику не союзником Москвы, а ее жертвой может поставить официальный Минск в крайне двусмысленное положение.