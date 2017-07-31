В Литве заявили о двукратном усилении Балтийского воздушного патруля НАТО

Балтийский воздушный патруль НАТО будет усилен вдвое на период проведения российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Об этом, как передает «Интерфакс», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Здесь будет больше военных, и будет удвоена миссия воздушного патруля. Также на время учений "Запад-2017" здесь будет больше техники, кораблей США, что свидетельствует об особом внимании к нашему региону», — заявила она.

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Стратегические учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года. В них будут принимать участие военные России и Белоруссии. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.

Балтийский воздушный патруль — созданная весной 2004 года система дежурства ВВС стран НАТО над территорией Прибалтики. Из-за отсутствия у Эстонии, Латвии и Литвы пригодных к несению подобной службы боевых самолетов прикрытие воздушных рубежей этих стран осуществляют дежурные истребители стран НАТО, направляемые туда на ротационной основе.

Обычный состав патруля — две четверки истребителей. В период с апреля 2015 по август 2015-го дежурство велось увеличенными силами (16 самолетов). С 1 мая 2017 года в Прибалтике развернуты четыре самолета F-16C ВВС Польши (база Шяуляй, Литва) и пять F-18A ВВС Испании (база Эмари, Эстония).