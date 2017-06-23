Лавров назвал бредом слухи о намерении России оккупировать Белоруссию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления о возможности оккупации Белоруссии российскими войсками под предлогом проведения военных учений. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает ТАСС.

«Большего бреда, наверное, трудно себе представить, тем более если речь идет о политиках, которые претендуют на какую-то респектабельность в Европейском союзе», — заявил глава российского МИД.

Лавров также подчеркнул, что слухи о введении войск в Белоруссию под видом учений и «сохранении их там на веки вечные», уже были многократно опровергнуты обеими странами.

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В апреле министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российские военные могут остаться в Белоруссии после завершения совместных учений «Запад-2017», сообщал Sputnik Эстония.

В феврале министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники в рамках учений «Запад-2017» — «попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии и станут главным мероприятием совместной подготовки вооруженных сил в этом году.