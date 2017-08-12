Бывший СССР
 

Саакашвили через пранкеров пригрозил украинским властям своим «большим именем»

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо «им мало не покажется». Об этом в субботу, 12 августа, сообщает телеканал «Россия 24», видео доступно на сайте «Вести.Ru».

Угроза была озвучена в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Красновым). Политик считал, что разговаривает с заместителем главы администрации президента Украины Петра Порошенко. «Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется!» — заявил Саакашвили.

По словам бывшего губернатора, он уже сообщил то же самое Порошенко лично. «Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой! У меня много энергии, много связей, большое имя. Все это я буду использовать для конкретных определенных целей против этих олигархических типажей», — сказал он.

Сообщается, что во время разговора Саакашвили находился в Венгрии, куда улетел по уже не действующему украинскому паспорту.

26 июля бывший губернатор Одесской области был лишен гражданства. Руководство страны объяснило это тем, что в анкете были указаны неверные данные (Саакашвили скрыл, что является фигурантом уголовного дела, возбужденного в Грузии). В момент принятия этого решения политик находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он занимал пост президента Грузии, где политика лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вован и Лексус разыграли Михаила Саакашвили
Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину
Саакашвили показал используемый для путешествий по миру украинский паспорт
Киев заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Последние новости
Саакашвили через пранкеров пригрозил украинским властям своим «большим именем»
Красноярский губернатор предложил колоть шины за езду по ремонтируемому мосту
Полузащитник ЦСКА сравнил дерби со «Спартаком» с дракой
Бот впервые победил профессионального игрока в Dota 2
Тело мужчины с травмой головы нашли в квартире на юго-востоке Москвы  
Рогозин обвинил США в желании повсеместно гадить России
Львенка Моню посадили за руль
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0611 августа

Лес костей

Кто прячется в лесах Прибалтики
20:4611 августа

На Украине рассказали о грабящих фермеров ветеранах АТО

13:2811 августа

Посадку американского штурмовика на шоссе под Таллином показали на видео

04:28Сегодня

Украина увеличит количество погранпостов на границе с Россией

Бывший СССР00:0429 июля
Сигизмунд (Зигмунт) Сераковский

Хождение по мукам Сигизмунда

История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
19:1011 августа

В Полтаве застрелили чемпиона Украины по ММА

22:34 9 августа

Захарченко признал нежелательность употребления слова «Малороссия»

20:1511 августа

В Киеве недосчитались денег на строительство стены на границе с Россией

Бывший СССР00:05 8 августа
Гурбангулы Бердымухаммедов

Туркменский Рэмбо

Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
17:5711 августа

СБУ взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей ЛНР

18:2111 августа

Киев выразил протест Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

17:3611 августа

Киев увеличил выплаты воюющим в Донбассе военным

Россия
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Рогозин обвинил США в желании повсеместно гадить России
Яровая ответила обвинившему СССР в развязывании Второй мировой главе МИД Польши
В Бурятии вскрыли капсулу из 1967 года с наказом жить по ленинским заветам
На омского водителя маршрутки пожаловались за бесплатный провоз малоимущих
Оставшегося в Ираке сына российских боевиков ИГ вернут на родину
Все материалы
Мир
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме после его слов о военном вмешательстве
Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 49
Япония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракет
Сирийская армия освободила крупнейший оплот ИГ в провинции Хомс
Все материалы
Бывший СССР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
На Украине рассказали о грабящих фермеров ветеранах АТО
Украина увеличит количество погранпостов на границе с Россией
В Полтаве застрелили чемпиона Украины по ММА
В Киеве недосчитались денег на строительство стены на границе с Россией
СБУ взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей ЛНР
Киев выразил протест Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе
Все материалы
Финансы
Спуфи и его команда
Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы
Эксперты оценили шансы «Югры» на победу в суде против ЦБ
Банк России поднял доллар выше 60 рублей
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Минсельхоз еще раз напомнил россиянам о дешевеющей гречке
Дефицит бюджета России достиг 424 миллиардов рублей
В России спрогнозировали рекордный урожай зерна
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной
Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу
УАЗ перешел на режим неполной рабочей недели
Правительство выдвинуло Новака и Шредера в совет директоров «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
В Москве внук зарезал бабушку и тяжело ранил своего дядю
Боевую подготовку российских летчиков изменили с учетом опыта в Сирии
Энгельсского похитителя тортов и рулетов отправили в колонию строгого режима
На учениях в Псковской области от огнестрельного ранения погиб десантник
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
«Крестьяне вынесли империи приговор»
Когда Россия перестала быть «страной рабов» и круговой поруки
В МГУ назвали сроки наводнений в России
Найден безопасный способ создания свиночеловека
Над Марсом сняли редкий атмосферный феномен
Безграмотные индейцы-математики оказались астрономами
Все материалы
Спорт
Любо-дорого смотреть
Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
Стоявший спиной к кольцу баскетболист забросил мяч с середины площадки
«Спартак» захотел купить бывшего защитника «Зенита»
Букмекеры предрекли Слуцкому первую победу во главе «Халл Сити»
Появилось видео спарринга Макгрегора и бывшего чемпиона мира по боксу Малиньяджи
Шарапова назвала причину ненависти Серены Уильямс к ней
Россиянин Пронкин занял второе место в метании молота на ЧМ
Все материалы
Культура
Попытка — пытка
Самые рискованные кинопробы: от «Лолиты» до фильмов Ларса фон Триера
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
Учитель понадеялся выпустить «Матильду» в Чечне
Пожигайло нашел у «Матильды» все шансы на «Оскар»
Серебренникову дали престижную международную премию
Бывший участник Swans собрался на выборы губернатора Техаса и выругался
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Руководство «Звезды» отреагировало на брачное предложение ведущего в прямом эфире
СМИ узнали о тайном запуске приложения Facebook в Китае
PornHub впервые озвучил вкусы россиян в порно
Неизвестные предложили арендовать машину для поездок за закладками с наркотиками
Все материалы
Ценности
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Первый катер Aston Martin отправился к владельцу в Майами
Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев
Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов
Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Все материалы
Путешествия
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Ростуризм рассказал о способах вернуть деньги за путевки в Турцию
В туриндустрии отреагировали на решение России об опасности отдыха в Турции
В Грузии после ДТП госпитализировали пятерых россиян
Российских путешественников предупредили об угрозе для здоровья в Турции
Сотни россиян в Турции пожаловались на заражение энтеровирусом
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
Переживший Освенцим израильтянин умер в возрасте 113 лет
Женщина на нудистском пляже Корсики получила пулю в ягодицу из-за отказа одеться
Китаянка отправила младенца в приют в пакете курьерской службой
В Бангладеш летевший на свадьбу вертолет по ошибке приземлился в тюрьме
Все материалы
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Самые зрелищные полицейские погони
Как взрослые играют в салочки с жесткими последствиями
Volkswagen построил двухэтажный дом на колесах
В Тольятти готовят внедорожник-«невидимку»
Названы автомобили, которые россияне продают чаще всего
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы