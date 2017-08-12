Пранкеры рассекретили подробности разговора с Саакашвили

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, также известные как Вован и Лексус, рассказали подробности разговора с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. В беседе с Ura.ru они признались, что в течение полугода сливали политику дезинформацию под видом сведений от источника в администрации президента Украины Петра Порошенко.

«Мы были его личным, скажем так, советником по внутренней политике, источником в администрации Порошенко, — рассказал Столяров. — Когда его лишили гражданства, мы уже начали атаку голосовую. Я представлялся замглавы администрации Порошенко Алексеем Филатовым и сливал ему информацию, пытался с ним обсуждать соглашения, вести аппаратные переговоры, выдвигал свои условия. Составили с ним договор, на каких основаниях он может вернуться на Украину и получить гражданство. Но в последний момент он отказался».

Пранкер также добавил, что аудиозапись беседы будет опубликована в ближайшее время. «Там будет его отношение к Марии Гайдар и позиция официальных властей Грузии, что будет, если он приедет», — добавил Столяров.

Разговор Саакашвили с пранкерами был опубликован ранее 12 августа. В ходе беседы бывший губернатор поставил ультиматум украинским властям, условием которого было возвращение ему гражданства страны. Политик считал, что разговаривает с заместителем главы администрации президента Украины. Во время разговора он угрожал задействовать «связи», если его требование не будет выполнено.

26 июля бывший губернатор Одесской области был лишен гражданства. Власти Украины объяснили это тем, что в анкете были указаны неверные данные (Саакашвили скрыл, что является фигурантом уголовного дела, возбужденного в Грузии). В момент принятия этого решения политик находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.