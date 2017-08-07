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Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заверил, что не будет пытаться нелегально вернуться на Украину. Такое заявление, как передает ТАСС, он сделал в воскресенье, 6 августа, на встрече с журналистами в Варшаве.

«Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать», — сказал он, подчеркнув, что намерен пересекать границу легально.

По словам политика, он изучает законодательную базу и отправится на Украину, когда будет готов. «Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев», — сказал он.

«Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса», — заявил Саакашвили.

Также Саакашвили сказал, что Польшу он намерен покинуть в понедельник. При этом он не раскрыл, куда намерен отправиться, однако указал, что будет путешествовать по Европе.

4 августа Саакашвили августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Каким документом Саакашвили воспользовался при въезде в эту страну, неизвестно.

Служба безопасности Украины и погранслужба на границе с Польшей объявили план перехвата из-за предположения, что Саакашвили может попытаться вернуться на украинскую территорию.

Ранее власти Украины аннулировали паспорта Саакашвили вслед за лишением гражданства.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, а затем президент Петр Порошенко принял его отставку. Также глава государства освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он объявлен во внутригосударственный розыск.

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