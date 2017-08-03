Саакашвили припугнул Порошенко своими фотографиями с мировыми лидерами

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал подборку своих фотографий с мировыми лидерами. Таким образом на своей странице в Facebook он отреагировал на лишение его украинского гражданства и аннулирование всех его паспортов.

На фотографиях Саакашвили позирует с президентом США Дональдом Трампом, экс-госсекретарем Джоном Керри, бывшим президентом США Джорджем Бушем, американским сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, бывшим президентом Франции Николя Саркози. «Петр Алексеевич, и меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата?» — подписал подборку Саакашвили, обращаясь к украинскому лидеру Петру Порошенко.

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3 августа Украина уведомила США и все другие страны о том, что все паспорта бывшего губернатора Одесской области аннулированы. «Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США — ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили — в изоляции», — сообщил источник журналистам «Комсомольской правды в Украине».

26 июля Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области гражданства. По информации миграционной службы, это случилось из-за того, что политик указал в анкете ложные данные. А именно — скрыл, что против него в Грузии возбуждено уголовное дело.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004-го по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. На родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.