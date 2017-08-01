Саакашвили анонсировал возвращение на Украину

Лишенный гражданства бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается вернуться на Украину. Такое заявление политик, находящийся в США, сделал во вторник, 1 августа, во время пресс-конференции, передает «Страна.ua».

«Я не буду прятаться в США. Я обязательно вернусь в Украину и буду в суде доказывать свою правоту. Если власть меня не боится — пускай разрешат мне приехать, если же они боятся... Ну, что же, я все равно найду путь домой», — заверил Саакашвили.

Однако конкретную дату возвращения он не назвал. При этом опальный политик пообещал добиваться в суде отмены указа о лишении его украинского гражданства, обвинив власти страны в организации травли против него.

Днем ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани высказала мнение, что, как только Саакашвили вернется на Украину, власти начнут процесс его экстрадиции по запросу Тбилиси.

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26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области гражданства. По информации миграционной службы, такое решение принято из-за того, что политик указал в анкете ложные данные. А именно — скрыл, что против него в Грузии открыто уголовное дело.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

