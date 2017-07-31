Уголовное дело против Саакашвили объяснили покупкой похоронного венка

Грузинская прокуратура обвиняет бывшего президента страны Михаила Саакашвили в трате госсредств на приобретение венка стоимостью 505 евро, который официальная делегация Грузии принесла на похороны президента Чехии Вацлава Гавела в 2011 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщила грузинский политик Эка Цамалашвили.

«Для подтверждения своих обвинений в растрате государственных средств прокуратура ссылается на инвойсы (счета — прим. «Ленты.ру»), которые приобщены к делу в виде вещественного доказательства», — отметила она.

Ранее в этот же день министр юстиции Грузии Тея Цулукиани высказала мнение, что как только Саакашвили вернется на Украину, власти страны начнут процесс его экстрадиции по запросу Тбилиси.

Материалы по теме Беги, Михо, беги! Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага

26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. По информации миграционной службы, такое решение принято из-за того, что политик указал в анкете ложные данные. А именно — скрыл, что против него в Грузии открыто уголовное дело.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.