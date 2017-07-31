Тбилиси понадеялся на экстрадицию Саакашвили после его приезда на Украину

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани высказала мнение, что как только бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину, власти страны начнут процесс его экстрадиции по запросу Тбилиси. Об этом она заявила в эфире телеканала «Имеди», передает «Интерфакс-Украина».

«Украинская сторона тогда в апреле 2015 года ответила, что мы не можем выдать Михаила Саакашвили (...). Видимо, сегодня они изменили позицию. Как только Саакашвили вернется на Украину, Киев сможет начать процесс экстрадиции», — сказала Цулукиани.

29 июля Саакашвили заявил, что подпись на опубликованной в соцсетях анкете на получение украинского принадлежит не ему. «Посмотрел копию анкеты, на основании которой президент (президент Украины Петр Порошенко — прим. «Ленты.ру») лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!» — отметил бывший губернатор Одесской области.

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Тремя днями ранее депутат Верховной Рады Сергей Лешенко высказал мнение, что Саакашвили не сможет вернуться на Украину из США, так как будет задержан и выдан Грузии.

Также 26 июля Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. По информации миграционной службы, такое решение принято из-за того, что политик указал в анкете ложные данные.

24 июля украинский президент в ходе визита в Тбилиси заявил, что Киев готов обсуждать с Тбилиси экстрадицию Саакашвили, если у грузинской стороны будут соответствующие доказательства.