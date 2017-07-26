Депутат Рады рассказал о вариантах экстрадиции Саакашвили в Грузию

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, не сможет вернуться в Киев из США, потому как его задержат по прилете и экстрадируют в Грузию. Об этом в среду, 26 июля, написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

«Сценарий [президента Украины Петра] Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться на Украину — его задержат в Борисполе по прилете и первым рейсом экстрадируют в Грузию», — высказал мнение Лещенко.

По словам парламентария, бывшего президента Грузии невозможно будет физически защитить от экстрадиции. «Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике. (...) Все это специально сделали летом, пока активность граждан крайне низкая. [Виктор] Янукович изолировал своих конкурентов в тюрьмах, Порошенко — за границей», — заключил нардеп.

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Ранее в среду Государственная миграционная служба Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Михаила Саакашвили. В ведомстве объяснили, что такое решение принято на основании закона «О гражданстве». Все дело в том, что Саакашвили указал в анкете ложные данные. Запрос по поводу гражданства в миграционную службу направил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Андрей Лозовой.

24 июля Порошенко во время визита в Грузию заявил, что Киев готов обсуждать с Тбилиси экстрадицию Саакашвили, если будут соответствующие доказательства и аргументация.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. После отставки с этого поста Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. На родине против него возбужден ряд уголовных дел. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства бывшего президента лишили.