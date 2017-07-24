Порошенко прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не обсуждал во время визита в Тбилиси вопрос об экстрадиции бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом он сказал в интервью газете Kviris palitra, передает агентство УНН.

«У украинского правительства есть один из основных принципов: будет ли это Саакашвили или кто-то другой, неважно, главное иметь соответствующие доказательства и аргументацию. Мы абсолютно готовы к юридическому сотрудничеству, если уголовное дело действительно зафиксировано», — заявил Порошенко.

Материалы по теме До свиданья, неласковый Миша Почему Саакашвили засобирался в отставку

14 июня бывший заместитель генпрокурора Украины, а ныне соратник Саакашвили по партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе сообщил, что Порошенко давно и активно ведет переговоры с бывшим премьером Грузии, влиятельным бизнесменом Бидзиной Иванишвили об экстрадиции Саакашвили. По его словам, Порошенко изначально «не горел желанием» пускать бывшего грузинского лидера в украинскую политику, поскольку «не хотел злить [президента России Владимира] Путина и остерегался большой популярности Саакашвили».

Саакашвили, бывший губернатор Одесской области, активно критикует украинские власти. В частности, в январе он обвинил Порошенко во вранье и коррупции.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.