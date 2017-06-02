Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве

Бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили назвал своей целью смену руководства Украины и заявил, что его противостояние с президентом страны Петром Порошенко закончится для последнего плачевно. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Такое заявление Саакашвили сделал на встрече с митингующими у здания кабинета министров в Киеве работниками «Черкассыоблэнерго», которые требовали выплаты зарплаты. «Моя цель — помочь всем этим людям. Как помочь? Только командой. Только парламентским большинством, новым правительством, новыми людьми. Полностью убрать старый политический класс», — сказал бывший губернатор.

Материалы по теме «К Порошенко скоро придут с оружием» Бывший депутат Рады Олейник — о новом госперевороте на Украине

Он также предрек, что его противостояние с главой государства «закончится для Порошенко очень плачевно».

30 мая несколько сотен сторонников Саакашвили провели митинг у здания министерства юстиции Украины в центре Киева, требуя регистрации партии «Рух новых сил».

Бывший губернатор Одесской области активно критикует власти в Киеве. В частности, в январе он обвинил Порошенко во вранье и коррупции.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го до ноября 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили был президентом Грузии.