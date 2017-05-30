Саакашвили вывел своих сторонников на акцию протеста в центре Киева

Несколько сотен сторонников бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили провели митинг у здания министерства юстиции Украины в центре Киева, требуя регистрации партии «Рух новых сил». Об этом во вторник, 30 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

Участники акции перекрыли улицу у здания ведомства, при этом полицейские не разрешили демонстрантам выгрузить из машины привезенные автомобильные шины. Саакашвили во время митинга сумел проникнуть в здание и встретиться с министром Павлом Петренко, передает «Украинская правда».

Результаты беседы не удовлетворили бывшего главу Одесской области. «Это простой аферист, прихвостень бывшего премьера-кролика и Авакова (бывшего руководителя кабмина Арсения Яценюка и главы МВД Арсена Авакова — прим. «Ленты.ру»). Они сделали это специально», — рассказал Саакашвили.

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Как отмечает Федеральное агентство новостей, суть конфликта в том, что министерство отказывается предоставить легальный статус созданной бывшим главой Одесской области партии «Рух новых сил», но в 2016 году уже зарегистрировала не имеющий отношения к нему «Блок Михеила (Михаила) Саакашвили».

Бывший губернатор находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции.

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го до ноября 2016-го, когда Порошенко удовлетворил его просьбу об отставке. Глава государства также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили был президентом Грузии.