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Саакашвили заявил о нежелании становиться политическим беженцем

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что не собирается просить где-то политическое убежище или становиться гражданином какой-либо другой страны. Об этом он рассказал в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», передает «Интерфакс».

По его словам, он считает себя гражданином Украины, а решение Киева лишить его национального паспорта является «незаконным шагом испуганного Порошенко». «Осенью планируем большую мобилизацию на Украине. Мы пройдем все правовые инстанции, над этим работают украинские юристы, нам помогают и зарубежные юристы», — заявил Саакашвили.

29 июля депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс призвал предоставить Саакашвили гражданство республики. Он предположил, что в Литве Саакашвили мог бы заняться политической аналитикой, а слово за него мог бы замолвить бывший литовский лидер Валдас Адамкус.

26 июля Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. В миграционной службе объяснили, что такое решение принято на основании пункта 2 статьи 19 закона «О гражданстве»: политик указал в анкете ложные данные.

29 июля в Государственной пограничной службе Украины заявили, что не намерены пускать Саакашвили на территорию страны, поскольку «гражданин, у которого на руках недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу».

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