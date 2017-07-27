Саакашвили пригрозил Порошенко свержением

Президент Украины Петр Порошенко может «не дотянуть» до следующих выборов главы государства, а будет сметен волной народного гнева. Таким образом на своей странице в Facebook бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал лишение его украинского гражданства.

«Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу — больше никаких игр в демократию. Этим своим указом вы, Петр Алексеевич, подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь они вам могут только сниться», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что Порошенко «переступил черту». «Сегодня вся страна поняла, какова цена вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков», — подчеркнул бывший губернатор.

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26 июля украинский президент подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. По данным миграционной службы страны, бывший губернатор Одесской области указал в официальных документах ложную информацию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Саакашвили «фантастической трагикомедией». Он также напомнил, что политик был лишен грузинского гражданства.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.