Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Об этом в среду, 26 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Это правда — грузинского Януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству! Прощай, обдолбаный Мишка, прощай», — говорится в посте Мосийчука.

Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко «наконец-то начал признавать собственные ошибки». «Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки», — подчеркнул парламентарий.

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24 июля Порошенко во время визита в Грузию заявил, что Киев готов обсуждать с Тбилиси экстрадицию Саакашвили, если будут соответствующие доказательства и аргументация, «если уголовное дело действительно зафиксировано».

Саакашвили активно критикует украинские власти. В частности, в январе он обвинил Порошенко во вранье и коррупции.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинского гражданства бывшего президента лишили.