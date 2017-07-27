В Кремле заявили об отсутствии интереса к теме гражданства Саакашвили

Кремль не интересуется темой лишения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 27 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не является предметом интереса для Кремля», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

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26 июля украинский президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. По данным миграционной службы страны, бывший губернатор Одесской области указал в официальных документах ложную информацию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Саакашвили «фантастической трагикомедией». Он также напомнил, что политик был лишен грузинского гражданства.

В 2013 году Медведев заявил, что Саакашвили является «абсолютно нерукопожатным лицом».

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. В настоящее время на родине он является фигурантом ряда уголовных дел. Гражданства Грузии он был лишен два года назад.