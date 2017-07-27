Медведев выразил надежду на продолжение «шоу с Саакашвили»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как «фантастическая трагикомедия». Об этом глава правительства написал в своем Facebook.

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Медведев отметил повторяющиеся факты из биографии Саакашвили в Грузии и на Украине: «гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей», — написал премьер.

Российский политик резюмировал свою запись цитатой из известной песни группы Queen «Show must go on» («Шоу должно продолжаться»).

В 2013 году Медведев назвал Саакашвили «военным преступником» и «абсолютно нерукопожатным лицом».

26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства страны. Как пояснили в Государственной миграционной службе, дело в том, что политик при заполнении анкеты указал ложные данные: бывший грузинский президент написал, что не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами, хотя известно, что он заочно арестован в Грузии.