Интернет и СМИ
 

Саакашвили в «костюме миньона» подняли на смех в сети

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший президент Грузии, больше года проработавший губернатором Одесской области, насмешил соцсети нарядом, в который он облачился во время похода в Карпаты. Пользователи соцсетей сравнили его с персонажем популярного мультфильма «Миньоны».

Фото политика в горах разместил в Facebook украинский журналист Василий Апасов. Бывший грузинский лидер надел ярко-желтую ветровку, которая плотно обтянула его фигуру.

Комментаторы отметили, что Саакашвили «на стиле», и сравнили его Дейлом из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Однако более всего он напомнил пользователям миньона из одноименного мультика.

Внешний вид грузинского политика не первый раз привлекает внимание пользователей сети. В марте 2016 года Саакашвили оказался в центре внимания на Антикоррупционном форуме в Днепре из-за носка, который в который он заправил штанину брюк. Саркастичные юзеры предположили, что политик приехал на крупное мероприятие на велосипеде. Еще годом ранее в сети шутили над его мятым костюмом, штаны от которого, как некоторым показалось, он надел задом наперед.

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Саакашвили оконфузился на Мальте
В Раде объяснили беготню Саакашвили кокаиновым драйвом
Саакашвили вышел на трибуну с заправленной в носок штаниной
Последние новости
На въезде в Крым с Украины образовались длинные очереди
Победитель ЧМ-2006 по футболу Дзаккардо разместил резюме в поисках нового клуба
Саакашвили в «костюме миньона» подняли на смех в сети
Военные получат первые вертолеты Ми-38 в 2018-2019 годах
Определена скорость гигантских динозавров
Венесуэльская оппозиция призвала к общенациональной забастовке
Минпромторг выступил против запрета продавать алкоголь в выходные
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0215 июля

«России нужен спайс»

Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
19:0917 июля

Британским детям помешают смотреть порнографию

17:5414 июля

Илон Маск представил сайт с одной буквой

17:5317 июля

Дизайнер Артемий Лебедев прикинулся ЖЭКом и отремонтировал подъезд

Интернет и СМИ00:0617 июля

Одинокая корова мечтает познакомиться

Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
17:0917 июля

Пользователи Instagram обвинили популярного тревел-блогера во лжи

15:0517 июля

Ирландка показала реалистичную копию снимков Бейонсе с близнецами

17:1114 июля

Определены самые «ленивые» страны мира

Интернет и СМИ17:0213 июля

Ничего себе поездочка

Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
15:4617 июля

Вместо запрета алкоголя по выходным Минздраву предложили легализовать наркотики

13:2217 июля

Хвастающихся одеждой Supreme Киркорова и Рудковскую попросили «пояснить за шмот»

15:5014 июля

Создатель крупнейшего в мире магазина наркотиков в Tor совершил самоубийство

Россия
Затяжной прыжок в могилу
Как приживалась в России готическая субкультура и почему не прижилась
Ливни привели к образованию «оврагов» на трассе Москва — Санкт-Петербург
«Попробуйте отвар ольховых шишек»
Какими врачами пополнятся наши поликлиники этой осенью
Холодное как лето
Где в Москве подают самое необычное мороженое
В отношении заявившего о бомбе в автобусе жителя ХМАО возбудили уголовное дело
Верховный суд отклонил жалобу «Свидетелей Иеговы» на ликвидацию организации
Александр — пианист, отшельник, таксист, бомж...«Они способны жить только в общине»
Почему так сложно вернуть бездомных в общество и надо ли к этому стремиться
Все материалы
Мир
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Негры и погром
Невиданный бунт чернокожих граждан США в 1967 году
Верховный арбитр
Первое лицо Ирана: его роль и проблема преемственности
Немецкий суд разрешил депортировать предполагаемого исламиста в Россию
Венесуэльская оппозиция призвала к общенациональной забастовке
В Венесуэле пять арестованных полицейских зашили рты в знак протеста
Федор Лукьянов: Больше не холодная война
Почему отношения с США будут очень плохими, но совсем другими
Все материалы
Бывший СССР
Нашла полька на гопак
Как Киев и Варшава поссорились из-за Бандеры
Депутат Рабинович рассказал о репетиции «правосеками» нового Майдана в Киеве
Игра на повышение
Что ждет Киргизию на выборах президента
СМИ поведали о «ловле на живца» водителей «Яндекс.Такси» на Украине
Названы три возможных преемника Порошенко
В Тернополе украли флаги с аллеи героев АТО
Швед из «Азова» рассказал об участии Ляшко в штурме Мариуполя
Все материалы
Финансы
Гарегин Тосунян и Эльвира НабиуллинаЗа бортом минус восемь
Как нападки на Набиуллину привели к расколу в банковской среде
Президент АРБ Тосунян отказался уходить в отставку
Порок на продажу
Как инвесторы вкладывают деньги в проституцию, наркотики и воздух
Крупнейшие российские банки покинули АРБ
В ЦБ рассказали о волнении по поводу конфликта вокруг АРБ
Выпуск продуктовых талонов в России отложили до 2019 года
Глава АРБ отреагировал на уход крупных российских банков
Все материалы
Бизнес
Разгромный учет
Получится ли у правительства навести порядок с оборотом спирта на рынке лекарств
Минпромторг выступил против запрета продавать алкоголь в выходные
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
ФАС потребовала изменить тарифы на услуги мобильной связи в поездках
ФАС обвинила Daimler и Renault в необоснованном ограничении импортеров
Полпред президента рассказал о новых сокращениях на «АвтоВАЗе»
ФАС заподозрила «Эксмо» в копировании внешнего вида книг конкурента
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Военные получат первые вертолеты Ми-38 в 2018-2019 годах
Выписавшего премии на 19 миллионов генерала приговорили к семи годам колонии
Суд в течение трех дней рассмотрит вопрос об освобождении инвалида Мамаева
Нарушители в Петербурге прокатились по пешеходной зоне набережной Невы
Все материалы
Наука и техника
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
Простой рецепт
Как спровоцировать революцию с кровавыми жертвами и беспощадными погромами
Определена скорость гигантских динозавров
Бывший креативный директор Apple предрек провал iPhone
Найдена неожиданная польза решения кроссвордов
Представлены новые видео пролета над Плутоном и Хароном
Все материалы
Спорт
Роджер ФедерерКороль и пара русских
Победа над временем, успех россиян и другие итоги главного теннисного турнира
Британский юмор
Съеденный муравей, надоедливый фанат и другие смешные моменты Уимблдона-2017
Футболиста «Ромы» дисквалифицировали за употребление марихуаны
Победитель ЧМ-2006 по футболу Дзаккардо разместил резюме в поисках нового клуба
Российские футболистки впервые выиграли матч на чемпионате Европы
Фанат Макгрегора сделал татуировку с нецензурным посланием с пиджака ирландца
Шарапова оценила вероятность завершения карьеры
Все материалы
Культура
Амос Оз«Всемирная любовь кажется мне очень опасной»
Амос Оз о Христе, Иуде, национальном государстве и чужих ботинках
Кто умрет в новой «Игре престолов»?
Читатели «Ленты.ру» выбирают первую жертву седьмого сезона сериала
Живой и мертвые
Какими фильмами войдет в историю отец зомби-хоррора Джордж А. Ромеро
Роскомнадзор потребовал от 123 сайтов удалить «Игру престолов»
Авто-портрет
Машина как арт-объект желания
Меладзе объяснил выступление на свадьбе дочери судьи родственными узами
Поклонская назвала точное число оскорбленных еще не вышедшей «Матильдой»
Все материалы
Интернет и СМИ
Обмайниться можно
Кто прячется в горах ради миллионов долларов в биткоинах
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
Саакашвили в «костюме миньона» подняли на смех в сети
Дизайнер Артемий Лебедев прикинулся ЖЭКом и отремонтировал подъезд
Пользователи Instagram обвинили популярного тревел-блогера во лжи
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Все материалы
Ценности
По залету
Заполнится ли небо крылатыми автомобилями
Тодд Баррато«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»
Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя
Ferrari Элтона Джона оценили в 655 тысяч евро
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
Российский бренд выпустил зонтики для любителей енотов
KFC выпустила одежду с жареной курочкой
Все материалы
Путешествия
Agios Spyridon Bay, with a sandy beach, Paleokastrista, island Corfu, Ionian Islands, Greece, Europe Photographer: © Norbert Probst«Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян»
Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Виды Санкт-ГалленаПод сенью святого Галла
О памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, почти не известном российским туристам
Россия сняла ограничения на полеты «Грузинских авиалиний»
Туриста в Греции избили за походы по магазинам в воскресенье
Крым впервые попал в топ-5 популярных направлений перелетов у бизнес-туристов
Пассажир EasyJet пожаловался на занимавшуюся сексом пару на борту
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Американскую туристку разбудил схвативший за ногу медведь
На Тайване жена ушла от мужа из-за оставшихся без ответа сообщений в мессенджере
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Одноногий серфер спас 13-летнюю школьницу от трехметровой акулы
Все материалы
Новый «Аккорд»
5 фактов, которые вы должны знать о новом Honda Accord
Очень необычный электротранспорт
Электрические байки, самокаты и гольф-карты от автомобильных брендов
Понедельник, начавшийся в субботу
Как и почему смартфоны и автомобили стали ближе. И безопаснее
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
«АвтоВАЗ» уволит восемь тысяч человек
Новый Kia Rio оказался дороже Hyundai Solaris
Мотоциклиста оштрафовали на шесть тысяч евро за спрятанные номера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы