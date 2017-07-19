Саакашвили рассказал о попытках грузин «опустить» Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Грузию столкнулся с неуважением принимающей стороны. Об этом в среду, 19 июля, на своей странице в Facebook написал бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Не было ни одного случая, чтобы я за время моего президентства не встречал и не провожал президента или премьера Украины в аэропорту, а это и так никчемное правительство Грузии послало министра образования встречать Порошенко. Мне как патриоту обеих стран не нравится, когда так пытаются "опустить" (понятие уголовного жаргона, обозначающее превращение заключенного в пассивного гомосексуалиста, — прим. «Ленты.ру») президента Украины», — заявил Саакашвили.

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Портал «Корреспондент.net», в свою очередь, опубликовал фотографии, на которых видно, что Порошенко во время пресс-конференции в Тбилиси вынужден был выступать на фоне баннера с ошибкой. За спиной главы украинского государства читается надпись «Грузия — Укараина. Бизнес форум».

Ранее в среду сообщалось, что Петр Порошенко совершил поездку к границе Грузии с Южной Осетией, чтобы заявить о поддержке Киевом позиции Тбилиси. «Украина твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии», — сказал он.

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции.