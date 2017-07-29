Украинские пограничники пообещали не пускать Саакашвили

Государственная пограничная служба Украины не намерена пускать бывшего губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на территорию страны. Об этом «Главкому» сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Будем действовать в рамках закона. Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины. Если человек лишается гражданства, его паспорт признается недействительным», — заявил он.

Чиновник добавил, что в компетенцию его ведомства не входит задержание таких лиц. «Юридически это реализует подразделение Национальной полиции», — отметил Слободян.

27 июля Саакашвили объявил, что будет бороться за свое право вернуться на Украину. «Я прожил на Украине более 13 лет, участвовал в трех революциях. У меня лишь одно гражданство — украинское, и я не буду его лишен. Я не останусь где-либо еще и не изменю свой статус, я буду бороться за свое законное право вернуться на Украину», — сказал он.

В среду президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. В качестве причины миграционная служба назвала указание ложных сведений в анкете: бывший грузинский президент написал, что не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами, хотя известно, что он заочно арестован в Грузии.