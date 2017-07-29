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Саакашвили назвал Порошенко банальным торгашом

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили перечислил свои ошибки в сотрудничестве с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде», опубликованном в субботу, 29 июля.

«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что «этот человек так и остался банальным торгашом». «Я работал в администрации президента и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы», — подчеркнул политик.

По словам Саакашвили, Порошенко и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков «просто поделили страну между собой». «Это были сделки не просто на уровне правительства, а на уровне контроля над месторождениями, над государственными активами, над потоками на таможне, по возврату НДС», — поведал бывший президент Грузии.

26 июля Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. В миграционной службе объяснили, что такое решение принято на основании пункта 2 статьи 19 закона «О гражданстве»: политик указал в анкете ложные данные.

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