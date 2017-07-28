Саакашвили заявил об угрозах от Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал об угрозах в свой адрес со стороны президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий комментарий телеканалу ZIK он выложил на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, на данный момент он находится в Нью-Йорке, а с Порошенко в последний раз встречался в мае на Мальте на съезде Европейской народной партии.

«Этот разговор длился два часа, это были угрозы, призывы прекратить критиковать президента, прекратить политическую деятельность и активность. И если я прекращу политическую активность, то через два года у меня будет фракция в парламенте и, я процитирую, "ниша в украинской политике". На все угрозы я реагировал улыбкой, я отказался выполнять требования», — поведал политик.

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Кроме того, отметил он, после этого украинский президент передавал сообщение через своих посредников, что он недоволен тоном и настроением Саакашвили.

26 июля украинский президент подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. По данным миграционной службы страны, бывший губернатор Одесской области указал в официальных документах ложную информацию.

Беглый экс-президент Грузии давно конфликтует с украинским лидером и неоднократно позволял себе делать в его адрес публичные эмоциональные выпады.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.