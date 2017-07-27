В Киеве показали заявление Саакашвили на получение гражданства Украины

Депутат Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев выложил на своей странице в Facebook фото заявления бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на получение гражданства Украины.

В своем заявлении Саакашвили указал, что не находится «под судом и следствием на территории иностранных государств». Кроме того, он был уведомлен о возможности лишения гражданства в случае предоставления в заявлении ложных данных.

«О политических причинах лишения Саакашвили гражданства можно поспорить. А о юридических причинах — нет. Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно, то и гражданство бы получил, и повода для его утраты не предоставил бы. Ключевое слово — честно», — написал Арьев.

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26 июля украинский президент подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. По данным миграционной службы страны, бывший губернатор Одесской области указал в официальных документах ложную информацию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Саакашвили «фантастической трагикомедией». Он также напомнил, что политик был лишен грузинского гражданства.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.